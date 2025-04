G3X terá ex-lateral esquerdo Dodô como um ‘jogador estrela’

A Kings League Brazil terá um rosto conhecido do futebol de campo nas próximas rodadas. Isso porque o ex-lateral esquerdo Dodô, com passagens por Santos, Corinthians, Seleção Brasileira, entre outros será o novo reforço da G3X. O jogador será um ”Wild Card” da equipe, ou seja, um jogador estrela.

“Na tribo desde o ano de 2018 e com passagens por Roma, Inter de Milão, Seleção Brasileira, Corinthians, Santos e outros grandes clubes do Brasil, o lateral do futebol profissional já vinha treinando com o grupo desde o início da Kings League Brazil — agora, chega o momento de Dodô vestir o manto do G3X FC na Kings League Brazil!”, publicou a equipe nas redes sociais.