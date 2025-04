G3X e Fúria fazem grande clássico na rodada da Kings League Brasil

Duas principais equipes da competição duelam nesta segunda-feira, valendo a liderança do torneio e também a invencibilidade / Crédito: Jogada 10

A segunda-feira (21/4), promete ser histórica na Kings League Brasil. Isso porque às 20h, as duas melhores da competição até aqui vão medir força pela quinta rodada da competição. Fúria e G3X se enfrentam valendo a liderança da tabela. E o J10 explica porque esta partida é a mais aguardada entre os torcedores. G3X e Fúria são os times mais tradicionais de FUT7 na Kings e com os dois melhores elencos. Além disso, eles venceram as quatro partidas da competição e somam 12 pontos na tabela. Como não existe empate no torneio, um deles vai perder a invencibilidade. Por fim, as duas equipes representaram o Brasil no último mundial, fazendo grande campanha, mostrando toda a sua força.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Fúria neste momento vem se mostrando como o time a ser batido. Afinal, o time possui o melhor ataque, com 21 gols e a melhor defesa, com apenas cinco tentos sofridos. Além disso, a equipe vem assistindo seu grande brilhar nas quatro primeiras rodadas. Lelleti já soma cinco gols e uma assistência e é o responsável pela grande produção ofensiva do líder da competição. Também é importante notar a força da Fúria logo no começo das partidas, quando as equipes ainda estão escalonadas. Em três dos quatro embates até aqui, o líder saiu na frente antes dos cinco minutos de confronto. Muito por conta da habilidade de Lelleti. G3X defende fama contra Fúria Em contrapartida, a G3X carrega consigo a fama de ‘’carrasco’’ da Fúria. Afinal, as equipes já se enfrentaram em dois momentos importantes na história do Fut7 e a equipe do streamer Gaulês levou a melhor em todas. A primeira aconteceu no Mundial de Clubes de 2024. Os dois times se enfrentaram pelas quartas de final e a G3X levou a melhor por 5 a 3, com um gol de Kelvin Oliveira nos últimos segundos de partida. O time chegaria a final, mas perderia para o Porcinos e ficado com o vice-campeonato Mundial. Depois, no final de 2024, as equipes se enfrentaram pela final da Supercopa Desimpedidos, torneio realizado no Youtube e novamente a equipe de Gaulês venceu e ficou com o título.