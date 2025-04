Futebol argentino adia jogos em razão da morte do Papa Francisco

Pontífice nascido no país vizinho era grande fã de futebol

Assim como aconteceu na Itália, a morte do Papa Francisco rendeu o adiamento dos jogos previstos para ocorrer na Argentina, nesta segunda-feira (21). A saber, os nove jogos em questão equivalem por diferentes divisões do futebol nacional. São eles três do Apertura na primeira divisão, dois da segunda, um da terceira e outros três compromissos da quarta divisão.