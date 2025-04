Fúria vence ‘final antecipada’ contra G3X e mantém invencibilidade na Kings

Com Leleti inspirado, time presidido por Cris Guedes vence a primeira contra algoz e dispara na liderança

Com o resultado, a Fúria segue na liderança e também como a única invicta na competição. Já a G3X perdeu a primeira na Kings, mas segue na segunda colocação, com 12 pontos

A “final antecipada” da Kings League Brazil não decepcionou. Em um jogaço de 16 gols, a Fúria venceu a G3X por 9 a 7 e se manteve invicta na competição. O grande destaque da equipe de Cris Guedes foi Leleti, que marcou quatro tentos. Já pelo lado do time de Gaulês, Kenu foi as redes três vezes, mas não conseguiu evitar a derrota.

A primeira vez a gente não esquece

A partida marcou a primeira vitória da Fúria em cima da G3X. Antes eles se enfrentaram na final da Supercopa desimpedidos e nas quartas de final do mundial da Kings e o time do streamer Gaulês levou a melhor nas duas vezes.

Primeiro tempo de correria

Em um jogo que todos previam sendo bastante disputado, os gols não demoraram pra sair. Logo no X1, Éverton abriu o placar para a G3X. Contudo, no lance seguinte, o artilheiro da competição, Leleti, bateu cruzado e deixou tudo igual.

Mas a G3X voltou a frente rapidamente. Kenu Gonçalves partiu em contra ataque e não desperdiçou marcando 2 a 1. O time presidido por Gaulês quase marcou o terceiro com Rufino, mas Jeffinho tirou em cima da linha. Por outro lado, a Fúria pressionava, mas parava em um Igor Rezende inspirado no gol e um sistema defensivo forte do adversário.

Contudo, a partida mudou completamente nos últimos dois minutos de jogo. Com o dado deixando 2 contra 2, a Fúria cresceu e veio para a virada. Leleti e Jefinho marcaram para o time de Cris Guedes. Kenu chegou a empatar para a G3X, mas a Fúria estava com tudo. Com gols de Dedo e Fylipe, a equipe foi para o intervalo vencendo por 5 a 3.