Fluminense embarca para o Chile repleto de reservas e sem Renato Gaúcho

Com isso, o Tricolor terá à disposição 26 jogadores, que realizam, nesta terça-feira (22), o último treinamento antes da partida. Nesse sentido, a atividade acontece no CT da Universidad de Chile.

O Fluminense embarcou rumo ao Chile para enfrentar o Unión Española, na quarta-feira (23) , às 19h (de Brasília), pela 3ª rodada da Sul-Americana. Assim, a equipe entrará em campo, no Bicentenário de La Florida. com um elenco repleto de reservas. Além disso, terá o auxiliar Alexandre Mendes à beira do campo.

Diante disso, Portaluppi optou por colocar o desgaste físico na balança, poupar os titulares e ficar no Rio de Janeiro. Ele pretende aproveitar a semana para trabalhar com esses jogadores visando o duelo com o Botafogo, que acontece no sábado (26), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos.

Por fim, o Fluminense lidera o Grupo F do torneio continental, com 6 pontos. O time venceu o Once Caldas (COL) na estreia por 1 a 0, fora de casa, e na sequência goleou o GV San José (BOL) por 5 a 0 no Maracanã.

Confira a lista dos jogadores que viajaram

Goleiros: Gustavo Ramalho, Kevyn Vinicius e Vitor Eudes

Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schuindt, Gustavo Cintra, Manoel e Thiago Santos

Laterais: Julio Fidelis, Léo Jance e Vagno

Meias: Fabinho, Facundo Bernal, Dohmann, Lezcano, Nonato, Thiago Henrique e Wallace Davi

Atacantes: Everaldo, Keno, Kelwin, Keven, Kevin Serna, Lavega, Paulo Baya e Wesley Natã