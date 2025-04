Flamengo reencontra altitude na fase de grupos da Libertadores; veja retrospecto

Clube esteve presente na competição desde 2017 e em todas as vezes precisou enfrentar locais acima do nível do mar na primeira fase do torneio / Crédito: Jogada 10

O Flamengo volta a jogar no terror dos brasileiros: a altitude. Nesta terça-feira (22), o Rubro-Negro enfrenta a LDU, na Casa Blanca, no Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Fla, afinal, encara o time equatoriano a quase 3 mil metros do nível do mar e precisa de uma vitória para não se complicar na competição continental. Desde 2017, o Flamengo esteve presente na competição e em todas as vezes precisou enfrentar a altitude na primeira fase do torneio. No total, foram 10 jogos em estádios que estavam a mais de 2,5 mil metros acima do nível do mar. Afinal, foram dois empates, duas vitórias e seis derrotas no período.