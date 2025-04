Flamengo dá ‘carona’ para rival e perde jogo do sub-20

No caminho rumo à Gávea, o ônibus do Resende apresentou problemas na Rodovia Presidente Dutra. Assim, o clube precisou acionar outro ônibus, de outra empresa, que também sofreu com defeitos. Faltando apenas uma hora para o início da partida, o Flamengo resolveu enviar uma carona para salvar o rival e evitar o W.O.

O Flamengo deu uma “mãozinha” para o rival e foi derrotado na Copa Rio sub-20. O Resende passou por problemas em dois ônibus no caminho até a Gávea para enfrentar os Garotos do Ninho, mas encontraram forças para vencer por 1 a 0, sábado (19), após receberem “carona” da equipe rubro-negra e evitar a derrota por W.O.

“Faltando apenas uma hora para a partida, o Flamengo, em um gesto de espírito esportivo e cordialidade, prontamente disponibilizou um ônibus para que nossa equipe pudesse chegar ao estádio a tempo. O Resende FC agradece imensamente ao Flamengo e a todos os profissionais envolvidos que se mobilizaram para garantir a realização do jogo”, publicou.

O jogo estava empatado por 0 a 0 até os minutos finais, quando o atacante David fez o gol da vitória do Resende. Com isso, garantiu a classificação para a próxima fase da Copa Rio sub-20. Em nota publicada nas redes sociais, o Gigante do Vale agradeceu o Flamengo pela mobilização. Com a derrota, o Rubro-Negro caiu para o segundo lugar no Grupo B.

