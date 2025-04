Fenerbahçe, da Turquia, sinaliza que pode fazer proposta por Lucas Freitas, do Vasco

Representantes do clube turco estiveram no Maracanã para acompanhar defensor de perto no duelo com o Flamengo pelo Brasileirão

Titular do Vasco no clássico com o Flamengo, Lucas Freitas, zagueiro do Vasco, tem chamado a atenção do futebol europeu. Afinal, representantes do Fenerbahçe, da Turquia, sinalizaram aos staff do atleta, que podem fazer uma proposta em breve e estiveram presentes no Maracanã, no último sábado (19). A informação é do portal “ge”.

Cabe destacar que o clube turco analisa a contratação desde a época em que o defensor defendia as cores do Juventude, no ano passado. Um fator determinante para o interesse é que o atleta já tem experiência no futebol europeu, quando atuou pelo Real Valladolid, da Espanha