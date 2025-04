Fantástico divulga mensagens exclusivas de caso envolvendo Bruno Henrique, do Flamengo

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, passa por uma investigação envolvendo uma suposta manipulação de resultado em partida do Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, o jogador recebeu um cartão amarelo contra o Santos no fim da partida.

No último domingo (20), portanto, o Fantástico teve acesso a informações exclusivas do caso e exibiu novas conversas sobre o caso com familiares na época.