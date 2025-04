Entenda como funciona uma partida na Kings League Brasil

Torneio que virou sensação na internet, tem partidas vibrantes, emoção até o final e sempre com um vencedor ao final do confronto / Crédito: Jogada 10

A Kings League já virou realidade no Brasil. A competição criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué vem fazendo enorme sucesso mundo à fora e agora vem tendo sua primeira edição em território brasileiro. A competição lembra muito as partidas de Fut7 tradicionais, mas com regras e esquemas bem diferentes dos habituais. E o J10 explica para você como funciona uma partida da Kings. Partida começa com apenas dois jogadores A Kings League Brasil é disputada no formato futebol 7, ou seja, sete jogadores contra sete do outro lado. Cada jogo contará com 40 minutos, que são divididos em dois tempos de 20. Diferente do futebol tradicional, os jogos não terminam empatados. Contudo, ela começa de uma forma diferente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Todas as partidas começam com um goleiro e apenas um jogador de linha em cada time. O tradicional ”X1′. A bola cai de uma caixa suspensa no teto para iniciar o confronto. A cada um minuto de partida, um atleta de cada equipe vai entrando em quadra até ficar sete contra sete quando completa cinco minutos. O jogo corre assim até os 18 minutos do primeiro tempo. Contudo, nos últimos dois minutos da etapa inicial, o jogo é paralisado e um dado é lançado em quadra. Nele terá os números um, dois e três. O que sair, será o número de jogadores que ficará em campo neste período. Segundo tempo é quando o bicho pega Já no segundo tempo, a partida já começa com os sete jogadores de cada time em quadra, mas as equipes ganham ”poderes especiais”. Cada equipe tem uma ”carta secreta” apertando um botão verde. Nele, o treinador pode acionar a arma secreta que foi escolhida antes do início da partida. Nelas podem conter: Pênalti: A tradicional batida na marca central da grande área;

A tradicional batida na marca central da grande área; Pênalti Shootout: O jogador parte do centro de campo em direção ao goleiro e deve finalizar a jogada em até cinco segundos;

O jogador parte do centro de campo em direção ao goleiro e deve finalizar a jogada em até cinco segundos; Suspensão para um adversário: A equipe pode escolher um jogador rival para ficar fora pelo tempo de quatro minutos;

A equipe pode escolher um jogador rival para ficar fora pelo tempo de quatro minutos; Gol em dobro: Todos os gols valem o dobro por quatro minutos;

Todos os gols valem o dobro por quatro minutos; Jogador estrela: Momento que a equipe pode escolher uma das suas estrelas como, por exemplo, um ex-jogador profissional para entrar em campo e se marcar gol, valerá dois.

Momento que a equipe pode escolher uma das suas estrelas como, por exemplo, um ex-jogador profissional para entrar em campo e se marcar gol, valerá dois. Coringa: A carta coringa da Kings League permite que pode ser usada como qualquer uma das anteriores ou para roubar a do adversário. Além do botão verde, os treinadores também terão um outro botão, mas da cor vermelha. Neste, o presidente de cada equipe desce da sua sala onde está acompanhando o jogo para cobrar uma penalidade máxima. Caso ele não esteja presente ou se recuse a bater, um jogador do time pode bater a cobrança, mas será um shootout.

Nele podemos ver grandes influenciadores bater um pênalti, como os streamers Gaulês e ”o estagiário”, o amigo de Neymar, Cris Guedes e a cantora Ludmilla. Os finais das Kings League tem emoção O jogo segue até os 38 minutos, que é quando tudo pode mudar. Caso o jogo esteja empatado, entra em campo uma bola dourada, que sinaliza o gol de ouro, ou seja, quem marcar vence. Caso um dos times esteja na frente do placar, será lançada uma bola vermelha, que simboliza que todos os gols valerão o dobro. Se mesmo assim permanecer igualdade no placar até o apito final, o vencedor acabará sendo decidido no shootout. Caso um time vença no tempo normal, ele soma três pontos. Contudo, caso o triunfo venha apenas no shootout, o vencedor soma dois pontos, enquanto o perdedor leva um ponto.