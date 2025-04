Durante investigações da PF, mulher de Bruno Henrique adota postura sigilosa

Companheira de atacante do Flamengo abandonou as redes sociais e o comando das ‘flaesposas’ devido às acusações ao marido

A esposa do atacante do Flamengo e excluiu sua conta no Instagram. De acordo com pessoas próximas, Gisellen está assustada com as denúncias. Até porque, se as investigações considerarem que Bruno Henrique teve culpa, sua família também deve sofrer consequências. Por isso, ela preferiu se afastar do grupo de esposas de atletas do Rubro-Negro.

Gisellen Ramalho, a companheira de Bruno Henrique , decidiu adotar uma postura discreta no decorrer das investigações da Polícia Federal em que seu marido é alvo. Assim, a influenciadora optou por se afastar das redes sociais e do comando das ‘flaesposas’. A princípio, seria um comportamento provisório até a conclusão do inquérito, no qual o jogador sofre acusações de participação em esquema fraudulento com apostas esportivas.

Mulher de Bruno Henrique assumiu a liderança da ‘flaesposas’

A companheira de Bruno Henrique passou a comandar a ‘flaesposas’ com alguns episódios. Entre eles, a transferência de Everton Ribeiro para o Bahia, que ocasionou na saída de Marília Nery. Posteriormente, Isa Ranieri assumiu o comando, mas houve uma indefinição com os problemas em seu relacionamento com Everton Cebolinha.

Gisellen já tinha frequente participação no grupo de companheiras dos jogadores do Flamengo. Ela tinha uma função semelhante à de uma produtora. No caso, ajudava a organizar eventos, montar festas, cuidar de listas de convidados. Também já contribuiu para apaziguar alguns desentendimentos entre as esposas. A mulher de Bruno Henrique ganhou prestígio no grupo pela proximidade com Patricia Bruno, esposa de Filipe Luis, atual técnico do Rubro-Negro. Gisellen também se destacou pela sua competência em organizar eventos.

Além do poder de convencimento, algumas companheiras possuem características mais discretas. É o caso de Camila Bastiani, de Giorgian De Arrascaeta. Gisellen e Bruno Henrique oficializaram a união há nove anos. O atacante, aliás, escolheu usar a camisa 27 em alusão à data do casório, 27 de março de 2015. Assim como o jogador do Flamengo, ela é natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e continha 140 mil seguidores no Instagram. Em seu período ativa nas redes sociais, ela exibia seu cotidiano com os filhos e viagens.