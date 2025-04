Desimpedidos Goti, fica próximo da vaga e complica a Loud

Com o resultado, o Desimpedidos Goti foi para a quarta colocação, com oito pontos somados e entrou na briga pela vaga direta na semifinal. Já a Loud está na penúltima colocação, podendo assumir a lanterna, em caso de vitória do Funkbol.

O Desimpedidos Goti se impôs e bateu a Loud por 6 a 3, nesta segunda-feir a(21/4), pela quinta rodada da Kings League Brazil. Em um grande jogo coletivo e apresentando um melhor futebol, a equipe presidida por Toguro contou com novamente com a estrela de Marcelinho para somar três pontos importantes.

Desimpedidos Goti assume a dianteira e não perde mais

A partida começou bastante equilibrada e apenas um lance desequilibrante poderia mudar o cenário da partida. E foi justamente o que aconteceu. Durante o 3×3, Jonatas cortou para dentro e mandou um chutaço no ângulo de Gabriel para abrir o placar para o Desimpedidos Goti. A equipe seguiu no ataque e chegou ao segundo gol dois minutos depois com Gustavo Henrique.

Nos dois minutos finais do primeiro tempo, o dado decidiu que seria o X1 no restante do período. E os últimos minutos pegaram fogo. O Desimpedidos Goti teve um shootout com Bernadinello, que converteu. Depois, foi a vez da Loud ter um shootout, convertido por Pedro Augusto. Contudo, a equipe presididas por Toguro foi para o intervalo na vantagem por 3 a 1.

Loud não consegue se encontrar no jogo

Atrás do placar, a Loud foi para cima e teve um pênalti logo no início do segundo tempo. Pedro Augusto foi para a cobrança e fez o segundo. Contudo, durou pouco a diferença de um gol. Após linda jogada coletiva, Marcelinho deu um lindo toque para tirar do goleiro e marcar o quarto do Desimpedidos.

Atrás do placar, a Loud tinha muita dificuldade para criar enquanto o Desimpedidos Goti desperdiçava chances. Em duas oportunidades, Marcelinho parou primeiro no goleiro e depois o zagueiro da Loud tirou em cima da linha.