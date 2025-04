Dendele vence mais uma e afunda Funkbol na lanterna

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dendele comanda a partida do início ao fim

O Dendele começou a partida com tudo. Com 9 minutos já vencia por 3 a 0. Lyncoln e Guilherme marcaram para a equipe, que ainda viveu seu presidente Luqueta, marcar o pênalti do presidente. O Funkbol respondeu com Douglinhas, mas o time de Kondizila estava muito desligado no jogo.

Lyncoln e Erick marcaram mais dois para o Dendele. Antes do intervalo, Douglinhas marcou mais um para o Funkbol e deixar as esperanças vivas.

No segundo tempo, o Dendele começou como na etapa inicial: Marcando gol. Lucas Godoy costurou a defesa pela esquerda e mandou no ângulo para manter o sexto. Mas Douglinhas se recusava a perder o jogo. Ele marcou o terceiro dele e do Funkbol, dando esperanças para a equipe e sua torcida presente na Oreo Arena.

Na reta final o Funkbol tentou pressionar mas viu um muro erguido pelo Dendele. Após dois minutos muitos disputados, a partida terminou com vitória da equipe de Luqueta. 6 a 3.