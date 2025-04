De Bruyne admite ‘choque’ com saída do Manchester City

“Fiquei em pouco em choque. Eu não recebi nenhuma oferta durante todo o ano. Eles simplesmente tomaram a decisão. Obviamente fiquei um pouco surpreso, mas eu tenho que aceitar. Honestamente, ainda acredito que posso performar neste nível, mas entendo que clubes têm que tomar as suas decisões. Ainda tenho muito a dar. Estou aberto a tudo”, disse.

Aplaudido após a vitória sobre o Everton pelo Campeonato Inglês, Kevin De Bruyne parece ter superado os problemas físicos e vive boa fase. Porém, nada disso vai impedir a sua saída do Manchester City ao final da temporada 2024/25. O clube decidiu não renovar o vínculo com o jogador belga. Portanto, a trajetória terá um ponto final em breve. Em entrevista, ele admitiu que ficou em choque.

Fora dos planos do Manchester City, De Bruyne terá que procurar um novo clube para a próxima temporada. O belga, no entanto, acredita que ainda pode jogar em alto nível nas principais ligas do futebol europeu. Dessa forma, ele não descarta defender outro clube até mesmo dentro da Inglaterra.

De Bruyne defende o Manchester City desde 2015. Ao todo, soma 416 jogos, 107 gols e 177 assistências. O belga empilhou títulos como: sete do Campeonato Inglês, cinco da Copa da Liga, duas da Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra, além da inédita e tão sonhada Liga dos Campeões e Mundial de Clubes em 2023.

