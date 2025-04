David Ricardo, do Botafogo, fala sobre expulsão: ‘Aprendo com meus erros’

Apesar da expulsão, o zagueiro pode ser titular novamente no próximo compromisso do Alvinegro. Afinal, Barboza, que desfalcou o time diante do Galo, fora de casa, segue com um desconforto muscular e é dúvida para enfrentar o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores. Além dele, Bastos segue de fora por causa de um problema no joelho esquerdo.

O confronto acontece no Estádio Jorge Luis Hirschi, às 21h30 (de Brasília), quarta-feira (23). Por fim, no momento, a equipe soma 3 pontos e ocupa a terceira colocação, atrás do adversário argentino e da Universidad de Chile.

Em seguida, a equipe mede forças com o Fluminense no próximo sábado (26), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.