Cuca destaca importância da vitória e explica Scarpa na reserva do Atlético

Treinador do Galo analisa a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, a primeira do time mineiro no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O técnico Cuca analisou a vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o Botafogo, a primeira do time mineiro nesta edição do Campeonato Brasileiro. O comandante do Galo destacou a importância dos tr~es pontos no Mineirão e explicou o motivo pelo qual mantém Gustavo Scarpa na reserva. Confira o vídeo!