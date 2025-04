Comitê da CBF concorda com decisão da arbitragem em lance de Arias

O Comitê de Especialistas Internacionais da CBF divulgou, nesta segunda-feira (21), a análise sobre o possível pênalti em Jhon Arias, do Fluminense, no empate com o Vitória por 1 a 1, domingo (20), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão. No parecer técnico, o órgão concordou com a decisão do árbitro Matheus Delgado Candançan. Portanto, concluiu que não houve penalidade do zagueiro Lucas Halter.

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que não houve pênalti no lance citado. O jogador do Fluminense/RJ, ao perceber o contato do adversário com sua camisa, se deixa cair. O contato não é prolongado e tão pouco motiva a queda do jogador”, concluiu o órgão formado pelos ex-árbitros Néstor Pitana, Nicola Rizolli e Sandro Meira Ricci.