Com show de dupla, Nyvelados bate o Fluxo e assume terceira posição da Kings

O Nyvelados conseguiu uma importante vitória na Kings League Brazil nesta segunda-feira (21/4). A equipe presidiada pela streamer Nivy Stephan venceu o Fluxo por 7 a 2 em uma tarde inspirada de Bruninho e Leo Gol. Com a similaridade da dupla Bebeto e Romário, a dupla marcou três gols cada e garantiu a vitória do seu time.

Nyvelados sai atrás, mas não da chance para o adversário

Logo no X1, o Fluxo abriu o placar com gol do goleiro Thiago Oliveira em contra ataque. Depois do tento, o jogo começou a ficar muito truncado. O Nyvelados teve a chance de empatar com Willian de Jesus, que perdeu embaixo das traves. Contudo a igualdade veio de pênalti. Bruninho foi derrubado dentro da área pelo goleiro do Fluxo. O próprio foi para a bola e deixou tudo igual no placar.

O camisa 70 do Nyvelados foi para as redes novamente um minuto depois, após o goleiro do Fluxo falhar em um lance fácil e dar o rebote nos pés do jogador. E o Bruninho estava inspirado. Nos minutos finais do primeiro tempo, o camisa 70 marcou seu terceiro e do Nyvelados em uma cobrança de Shootout.

Na segunda etapa, o Fluxo acionou o pênalti do presidente logo no início. Contudo, o influenciador “Cerol” desperdiçou a cobrança ao chutar para fora. Então o Nyvelados aproveitou. Dessa vez Leo Gol cobrou o shootout, driblou o goleiro e marcou o quarto dele e da sua equipe.

Menetti tentou iniciar a reação do Fluxo indo as redes, mas a noite era do Nyvelados. Em mais um pênalti, Léo Gol marcou mais um, o segundo dele na partida.