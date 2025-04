Clubes do Brasil e da Europa prestam homenagens ao Papa Francisco; acompanhe

No Brasil, por exemplo, o Flamengo — clube o qual o Papa já abençoou camisa em ano de título — abriu as homenagens. O Rubro-Negro publicou uma mensagem ao Papa ainda cedo: “líder espiritual admirado por sua simplicidade, empatia e defesa dos mais humildes. Francisco deixa um legado de fé, compaixão e humanidade que transcende fronteiras”, escreveu. O Corinthians, o Palmeiras e o Cruzeiro também se manifestaram na sequência.

A morte do Papa Francisco , confirmada na madrugada desta segunda-feira (21), aos 88 anos, comoveu não apenas a comunidade católica, mas também o universo esportivo — especialmente o futebol. Reconhecido por sua paixão pela modalidade e torcedor declarado do San Lorenzo, clube argentino, o pontífice cultivou ao longo do pontificado uma relação próxima com dirigentes, jogadores e seleções nacionais.

“O Cruzeiro lamenta profundamente o falecimento do Papa Francisco. Manifestamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores. Que descanse em paz”, escreveu a Raposa. O Alviverde, por sua vez, fez uma homenagem com recordações. “Em 2017, a nossa equipe sub-17, que participava de uma competição na Itália, presenteou o Papa com uma camisa personalizada do Maior Campeão do Brasil”, dizia um trecho.