CBF divulga análise do VAR em possível pênalti em Arias, do Fluminense: ‘Não impacta’

Críticas do comandante tricolor

Depois da partida, o técnico Renato Gaúcho teceu críticas acerca da não marcação do possível pênalti. O comandante comparou a arbitragem com o cantor de Soul Stevie Wonder, ganhador de inúmeros Grammys, que é cego.

“Quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Não sou contra, é uma coisa que veio para ajudar, mas pelo jeito prejudicar. Muitos do que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari para o Stevie Wonder pilotar. Essa é a realidade, não é impossível o cara não enxergar um negócio dele”, afirmou.

“Ridículo o lance. Ridículo. No último jogo, eu elogiei o árbitro. Eu gostaria de chegar aqui, mesmo quando perco o jogo, elogiar a arbitragem. É inaceitável, no futebol brasileiro, o cara estar VAR para isso, com a máquina, e não ver o puxão na camisa do Arias. Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar para casa. No jogo, era para ter dado o pênalti. Já que o árbitro não viu, o VAR tá aí. Chego no vestiário e dizem que a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Para quê? Eles sabem da regra? Pelo visto, não. Assim, eu sugiro à CBF a, toda semana, colocar dois ou três treinadores para falar com a arbitragem”, completou.