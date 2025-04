Capim FC segura pressão do Real Elite, vence e entra na zona de classificação

Em jogo com polêmica no final, time de Jon Vlogs abre quatro de vantagem, fica com um a menos, mas segura placar e sai com a vitória

Com o resultado, o Capim FC entrou momentaneamente na zona de classificação para o mata-mata da Kings League e tirou justamente o Real Elite do G-7.

Capim FC começa com tudo

O Capim FC abriu o placar logo no um contra um. Após contra ataque rápido, o goleiro Barata bateu com categoria para fazer 1 a 0. Contudo o jogo ficou muito truncado, principalmente com a entrada de todos os jogadores em campo.

O embate voltou a ficar animado apenas quando o X1 voltou nos últimos dois minutos. Brinquinho marcou o segundo do Capim FC. O Real Elite ainda teve um pênalti, mas após revisão do VAR, o juíz decidiu anular a marcação.

No início do segundo tempo, o Real Elite tentou iniciar uma pressão, mas quem marcou foi o Capim FC. Após cruzamento rasteiro, Negão chutou forte, o goleiro Rocha não segurou firme e a bola encobriu o arqueiro de forma melancólica. E o camisa 9 estava inspirado. Após boa jogada de Branquinho, Negão recebeu sem goleiro e marcou o segundo dele e o quarto do Capim.

O Real Elite só veio marcar no pênalti do presidente. Allan, o estagiário, bateu no ângulo e descontou para sua equipe. Mas o Capim logo veio marcar o quinto com Neto Show cobrando shootout.