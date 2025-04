Botafogo-PB muda de ideia e vende mando de campo de jogo contra o Flamengo

Belo vai enfrentar o Rubro-Negro no Estádio Castelão, no Maranhão, no dia 1º de maio pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

O Botafogo-PB resolveu vender o mando de campo da partida contra o Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil. Agora, o duelo será São Luís, no Maranhão. O diretor Alexandre Gallo, CEO da SAF do Belo, nesta segunda-feira (21). Ele não revelou quem é o comprador, mas garantiu que o time paraibano recebeu a maior proposta da história do futebol brasileiro.

“O jogo será realizado em São Luis do Maranhão. Causou muita estranheza esse desconforto da torcida, os protestos. Não esperávamos essa discussão. Estávamos sendo assediados por muitas propostas. A gente não pode perder nosso foco. A gente reviu a questão e fazer a mudança seria satisfatório para a gente porque vai acelerar muitos investimentos na nossa estrutura física”, explicou.

A decisão acontece após protestos e pichações no centro de treinamento do Botafogo-PB por conta dos valores altos dos ingressos para a partida da Copa do Brasil. Além disso, o Estádio Almeidão iria receber 60% de torcedores do Belo e 40% da torcida do Flamengo, o que também revoltou grande parte da torcida, que queria que o clube carioca tivesse apenas 10% de torcedores no estádio.

O Botafogo-PB encara o Flamengo no dia 1º de maio pela 3ª fase da Copa do Brasil. O jogo de ida, de mando do Belo, seria no Estádio Almeidão, mas agora será Estádio Castelão, em São Luis, no Maranhão. A partida de volta, assim, vai acontecer no Maracanã.