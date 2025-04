Barcelona x Mallorca: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol

Reta final na busca do título. O Barcelona recebe o Mallorca nesta terça-feira (22), às 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida rola no Estádio Olímpico Lluís Company, e o time catalão depende apenas de suas forças para conquistar esta edição de LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).