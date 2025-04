Árbitro gera revolta na Argentina em decisão polêmica; entenda

Em duelo da segunda divisão do Campeonato Argentino entre Talleres de Remedios de Escalada e Estudiantes de Caseros, no último domingo (20) o árbitro Lucas Comesaña foi ponto de destaque graças à decisão que gerou intensa revolta dos mandantes.

Tudo começou quando o Talleres tinha um pênalti para cobrar, nos acréscimos do segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 0 para o Estudiantes. Na cobrança, Franco Vedoya bateu forte e parou em grande defesa do arqueiro Matías Budiño. Porém, no rebote, Camilo Viganoni aproveitou e botou a bola pro fundo das redes, aparentemente empatando o duelo e gerando intensa comemoração. Aparentemente.

Isso porque, em meio a revolta dos visitantes que cercaram o árbitro, Comesaña decretou que o jogo havia se encerrado sem a devida contabilização do gol do Talleres de Escalada. Mesmo que, na transmissão oficial e imagens disponíveis no momento, não exista qualquer sinal de término antes da pelota cruzar a linha da meta visitante. Desse modo, até segunda ordem, o resultado oficial é de vitória do Estudiantes de Caseros pela vantagem mínima.