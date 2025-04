Alex Telles reconhece má fase do Botafogo na temporada: ‘Não fugimos da responsabilidade’

Campeão da Libertadores e do Brasileirão na última temporada, o Botafogo não consegue engrenar em 2025. Assim, o Alvinegro perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, no reencontro com o adversário da decisão do torneio continental. Depois da partida, aliás, o lateral Alex Telles analisou o momento da equipe e reconheceu a má fase.

“Não fugimos da responsabilidade. O momento não é bom, positivo, sabemos disso. Não é momento de desunir. Momento de continuar unidos. Em algum momento o clube já passou por essa situação, soube reverter. Ano passado tivemos uma sequência não tão positiva e revertemos. Temos elenco e trabalho para isso. Não é momento de desunião. Momento de abaixar a cabeça e trabalhar o máximo possível”, disse.