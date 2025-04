‘Puxadinho’ do Estádio Uno aguarda a torcida do Botafogo em La Plata

A casa do Estudiantes, próximo adversário do Botafogo, parece a cova de um leão, um dos apelidos, aliás, do clube bonaerense. Lugar silencioso, mas traiçoeiro. Quem é de fora precisa saber onde está pisando. A calmaria antecede o rugido dos mais de 30 mil torcedores do Pincha, na próxima quarta-feira (23), às 21h30, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Os alvinegros vão conhecer o sinuoso caminho para ver o Mais Tradicional em campo. Nesta segunda-feira (21), a equipe de reportagem do Jogada10 desembarcou na Argentina, passou pelo Estádio Jorge Luis Hirsch e conta, na sequência, algumas particularidades da visita.

Conhecida também como Estádio Uno, a cancha do Estudiantes, reinaugurada em 2019, é uma das praças esportivas mais modernas do país vizinho. O espaço é um complexo que conta com academia, quadras poliesportivas, escritórios, lojas, cafés, bar de vinhos, bistrô, além de um restaurante à beira do gramado para o fã de futebol se deleitar com o gramado e a arquitetura da casa do clube alvirrubro da Cidade das Diagonais.