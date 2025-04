Weverton pega pênalti no fim, Palmeiras vence o Fortaleza e retoma ponta do Brasileirão

Verdão chega às seis vitórias seguidas somando todas as competições e volta ao primeiro lugar na tabela da competição nacional / Crédito: Jogada 10

Vivendo grande fase na temporada, o Palmeiras chegou à sexta vitória seguida somando todas as competições e, de quebra, retomou a liderança do Brasileirão. Mesmo jogando no Castelão e sofrendo lei do ex, o Verdão fez 2 a 1 no Fortaleza, em jogo neste domingo (20), pela quinta rodada do torneio nacional, e com direito a Weverton pegando pênalti praticamente no último lance. Facundo Torres e Flaco López – um em cada tempo – marcaram os gols do Alviverde. O ex-Palmeiras Deyverson anotou para o Leão, que só venceu a primeira rodada e chega a cinco jogos sem vitórias na temporada. Primeiro tempo A primeira metade do jogo foi de pouquíssima inspiração dos jogadores. Os melhores lances de cada time sequer valeram, já que os auxiliares anotaram impedimento ao fim das jogadas. No caso do Palmeiras, Estêvão partiu do próprio campo, configurando erro na marcação. Ele saiu cara a cara com João Ricardo e deu de cavadinha, com Kuscevic tirando em cima da linha. No do Fortaleza, Calebe – este, sim, impedido – parou em Weverton.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No fim, Deyverson teve a melhor chance válida do Leão. O atacante recebeu de Allanzinho e chutou forte, quase anotando a lei do ex. A finalização, no entanto, foi para fora. A resposta do Palmeiras foi com Facundo Torres. Giay o deixou na cara do gol e, a exemplo de Estêvão, ele tentou um toque sutil por cima. A bola até passou por João Ricardo, mas não por David Luiz, que tirou praticamente em cima da linha. A pressão terminaria com gol alviverde. Ríos cobrou falta da esquerda, e Facundo Torres, bem colocado, só complementou para as redes, no último lance do primeiro tempo. LEIA MAIS: São Paulo bate o Santos no Morumbis e vence a primeira pelo Brasileirão-2025 Segundo tempo Estando à frente do placar, o Palmeiras deu campo para o Fortaleza, buscando explorar os contra-ataques. E a estratégia deu certo: aos 13′, Estêvão pegou na intermediária e lançou na profundidade para Flaco López. O centroavante ficou no mano a mano com David Luiz, invadiu a área e, de esquerda, mandou no cantinho, marcando um belo gol no Castelão. Vojvoda, então, promoveu mudanças, colocando Lucero e Tinga. As trocas surtiram efeito rapidamente. Afinal, o Leão descontou, contando com a lei do ex. Deyverson aproveitou cruzamento de Allanzinho e testou firme, superando o ex-companheiro Weverton e dando esperanças ao time da casa. Assim, a insistência do Fortaleza quase deu certo: Naves colocou a mão na bola em disputa com Deyverson e, após revisão do VAR, Paulo César Zanovelli da Silva (MG) marcou pênalti. Lucero, no entanto, desperdiçou a cobrança, com uma defesa espetacular de Weverton, aos 45+3′ da etapa complementar.

Próximos passos Após o quinto tropeço seguido na temporada, o Fortaleza cai para a 14ª posição, com cinco pontos. A equipe de Vojvoda volta a campo pela Libertadores, na quarta (23), quando enfrenta o Bucamaranga (COL), fora de casa, pela terceira rodada. Já no Brasileirão, o próximo compromisso é sábado (26), no duelo nordestino com o Sport, na Ilha do Retiro. Já o Palmeiras retoma a liderança do Brasileirão, agora com 13 pontos. O time volta a atuar fora de casa, na quinta (24), ao enfrentar o Bolívar (BOL), também pela Libertadores. No domingo (27), volta ao Allianz Parque, quando encara o Bahia, pela sexta rodada do Brasileirão. FORTALEZA 1 x 2 PALMEIRAS Brasileirão – 5ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: domingo, 20/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz (Lucero, 20’/2ºT) e Gustavo Mancha; Yago Pikachu (Tinga, 20’/2ºT), Mancuso (Lucca Prior, 31’/2ºT), Rossetto, Lucas Sasha e Calebe (Diogo Barbosa, 31’/2ºT); Allanzinho (Kervin Andrade, 32’/2ºT) e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Richard Ríos (Aníbal Moreno, 36’/2ºT), Emiliano Martínez, Estêvão (Naves, 26’/2ºT), Facundo Torres (Allan, 32’/2ºT) e Felipe Anderson (Maurício, 26’/2ºT); Flaco López (Vitor Roque, 26’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Facundo Torres, 45+4’/1ºT (0-1); Flaco López, 12’/2ºT (0-2); Deyverson, 25’/2ºT (1-2);

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Allanzinho (FOR); Richard Ríos (PAL)