Vídeo: torneio de futebol juvenil acaba em pancadaria em Portugal

“O Sporting Clube da Cruz lamenta profundamente o comportamento de alguns pais e familiares de atletas, que com as suas atitudes não dignificam o desporto e nem merecem assistir a qualquer evento desportivo”, informou o clube por meio de nota.

Porém, este não foi o único episódio violento no último dia da Porto International Cup. Aliás, as cenas de pancadaria motivaram a desistência da disputa por parte do Orillamar, da Espanha. Assim, o clube optou por retirar as cinco equipes que levaram para o evento por causa do “ambiente muito tenso”.