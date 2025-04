Vasco não leva gol pela primeira vez neste Brasileirão

Equipe cruz-maltina ficou no 0 a 0 com o Flamengo no último sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro

O Vasco ficou no empate com o Flamengo em 0 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez nesta edição da competição, o Cruz-Maltino saiu de campo sem levar gol. A defesa suportou a pressão do rival e contou com jornada inspirada de Léo Jardim. Os zagueiros também tiveram boa atuação.