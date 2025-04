Valverde salva, Real Madrid vence o Bilbao e segue vivo pelo título espanhol

Merengues vencem com gol nos acréscimos e seguem quatro pontos atrás do líder Barcelona; times ainda se enfrentam por La Liga

Com um golaço salvador de Valverde já nos acréscimos da etapa final, o Real Madrid segue sonhando com o título de La Liga. Neste domingo (20), a equipe do pressionado técnico Carlo Ancelotti venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, voltando a ficar quatro pontos atrás do líder Barcelona, que ganhou na rodada. Assim, visto que os rivais ainda se enfrentam (35ª rodada), o Real segue na esperança do bicampeonato.

Aos 35′, Vini Jr até chegou a marcar. Valverde cruzou na área, e o brasileiro ficou com a sombra pelo lado oposto. Ele cortou para o pé direito e chutou no cantinho, superando Unai Simón. Endrick, no entanto, estava impedido na origem da jogada, o que fez com que o VAR entrasse em ação e anulasse o tento do Real Madrid.

Em uma das chegadas, Vini buscou a sorte chutando de longe e viu a bola passar por pouco acima do ângulo direito de Unai Simón. O time madrilenho, no entanto, não conseguia encontrar espaços para penetrações. Rodrygo, atuando pela direita, buscou cruzamentos, mas a zaga do Bilbao – bem postada -, afastava o perigo constantemente.

Mas o Madrid não é dos maiores clubes do mundo à toa. Afinal, nos acréscimos, Valverde tirou o zero do placar com um verdadeiro golaço. Aos 45+1′ da etapa final, o uruguaio ficou com a sobra, dominou no peito e, sem deixar cair, soltou uma bomba no ângulo de Simon, dando um fio de esperança aos Blancos.

Próximos passos de Madrid e Bilbao

Com a vitória, o Real Madrid segue sonhando com título espanhol. São quatro pontos atrás do líder Barcelona, com quem ainda atua na competição. Assim, o time de Carlo Ancelotti pega o Getafe, na quarta (23), pela 33ª rodada de La Liga. Depois, decide a final da Copa do Rei contra o próprio Barcelona, no sábado (26), no estádio de La Cartuja, em Sevilha.

O Bilbao recebe o Las Palmas na quarta por La Liga. Depois, só volta a campo no dia 1º de maio, quando pega o Manchester United, em casa, pela ida da semifinal da Liga Europa. A equipe do técnico Ernesto Valverde mantém-se na quarta posição do Campeonato Espanhol, com 58 pontos.