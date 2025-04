Rollheiser critica atuação do Santos: ‘Entramos dormindo’

Após mais uma derrota do Santos no Brasileirão, a terceira em cinco jogos, o meia Rollheiser criticou a atuação do Alvinegro no revés por 2 a 1 para o São Paulo. O argentino, inclusive, destacou que o Peixe entrou “dormindo” no Morumbis.

“Entramos um pouco dormindo no primeiro tempo. Tomamos dois gols. Fomos para o segundo tempo com 2 a 1. No segundo tempo não jogamos mal, poderíamos ter feito mais, mas é o futebol. Agora temos que fazer a autocrítica e nos preparar para a próxima partida, que será mais uma final para nós”, comentou Rollheiser, em entrevista à Rede Globo.