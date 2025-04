Presidente do Grêmio diz que conversa com novo treinador está adiantada

Irritado com a arbitragem de Bráulio Machado, que não marcou um pênalti claro a favor do Grêmio no empate por 1 a 1 com o Internacional, neste sábado, 19/4, o presidente Fábio Guerra comentou, após a partida, sobre a contratação do treinador que substituirá Gustavo Quinteros, demitido na última quarta-feira após a derrota por 4 a 1 para o Mirassol, pela rodada passada do Brasileirão.

Sem citar diretamente o nome de Mano Menezes, o mandatário gremista afirmou que as conversas estão avançadas, mas que o anúncio oficial só poderá ser feito após o acerto definitivo entre as partes.