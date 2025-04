Pouco inspirada, Inter sofre derrota para o Bologna no ultimo lance e vê Napoli colar na liderança

Nerazzurri alternaram o domínio na etapa inicial, mas sofreram queda de rendimento no segundo tempo e o gol no último lance / Crédito: Jogada 10

A Inter perdeu para o Bologna por 1 a 0, neste domingo (20), pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. No primeiro tempo houve uma alternância no domínio das ações, mas faltou inspiração para os Nerazzurri na etapa complementar. Na reta final da partida, os visitantes adotaram uma postura mais defensiva e sofreram uma intensa pressão. Os Rossoblu passaram a ser mais incisivos e garantiram a vitória com direito a um golaço de Orsolini. Com a derrota, a Internazionale passa a dividir a liderança da Série A com o Napoli, ambos com 72 pontos. Os napolitanos venceram o Monza na rodada e contaram com o tropeço da equipe de Milão. Assim, no atual cenário, a Inter passa a se manter na primeira colocação pelo melhor saldo de gol. Já os donos da casa sobem para o quarto lugar ao alcançar os 60 pontos e ultrapassam a Juventus. Assim, se mantém esperançosos em confirmar a segunda participação consecutiva na Liga dos Campeões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inter alterna domínio das ações com o Bologna Inter e Bologna tiveram boas performance na primeira etapa com relação às expectativas sobre as campanhas de destaque dos dois times no Campeonato Italiano. O equilíbrio entre as equipes prevaleceu. Os Nerazzurri foram superiores nos cinco minutos iniciais e conseguiu criar duas boas chances. Contudo, depois disso, o Bologna cresceu e passou a dominar as ações. A marcação alta dos donos da casa surtiu efeito. Desta forma, dificultou a saída de bola da Internazionale. N’Doye se sobressaiu nos 45 minutos iniciais com tentativas de jogadas individuais e arriscou algumas finalizações que levaram perigo. Inclusive, o camisa 11 quase deu assistência para o Bologna ficar em vantagem no placar. Os donos da casa desperdiçaram algumas oportunidades de construir um virtual triunfo. E MAIS: Efeito dominó: como Jorge Jesus na Seleção pode afetar a Inter de Milão