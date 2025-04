Palmeiras faz início de ‘campeão’ no Brasileiro e repete 2023

O Palmeiras virou a chave após o vice no Paulistão. Nos últimos seis jogos, o Alviverde empatou com o Botafogo na estreia no Brasileirão e, depois, engatou uma sequência de cinco vitórias consecutivas — a maior da temporada. Assim, o bom momento fez o time comandado pelo técnico Abel Ferreira somar 10 de 12 pontos possíveis no Brasileiro e igualar a campanha de 2023 após quatro rodadas.

Em 2023, o Palmeiras também conquistou três vitórias e um empate nos primeiros quatro jogos no Brasileirão. Naquele ano, o Alviverde sagrou-se campeão com uma regularidade impressionante para superar o Botafogo, que liderou o campeonato por mais de 30 rodadas. Dessa forma, podemos dizer que campanha de 2025 tem um início de “campeão”.