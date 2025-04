Palmeiras derrota Bahia e segue na cola dos líderes do Brasileirão Feminino

No encerramento da sexta rodada do Brasileirão Feminino. o Palmeiras derrotou por 3 a 1 o Bahia na noite deste domingo (20), e segue invicto. Todos os gols saíram na etapa final. Landázury, Brena e Amanda Gutierres anotaram os gols das anfitriãs na Arena Barueri,. Foi o quarto triunfo das paulistas.

Com o resultado, as Palestrinas voltam para a terceira posição, agora com 14 pontos, dois a menos que os líderes Ferroviária e Cruzeiro. O Bahia ainda se mantém no G8 – grupo dos que avançam para a fase de quartas de final. As tricolores ocupam a oitava colocação, com oito pontos.