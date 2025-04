Mirassol reage e consegue empate com o Juventude no Alfredo Jaconi

O Mirassol classificou o resultado como positivo. Isso porque teve maior posse de bola e volume de jogo, mas pecou em transformar as chances em gol. Com o empate, a equipe paulista chega aos seis pontos e vai para a décima posição. O Jaconero soma um ponto a mais e se encontra uma colocação acima. O equilíbrio entre os times e os diversos erros de passes de ambos marcaram o duelo.

O Juventude se mostrou mais eficaz em comparação ao Mirassol, em duelo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (20). Contudo, o adversário paulista demonstrou reação na segunda etapa e garantiu o empate por 2 a 2, no Alfredo Jaconi. Os gols dos donos da casa foram marcados por Ênio e Batalla, já Iury Castilho e Reinaldo, de pênalti, fizeram para os visitantes.

Primeira etapa de eficiência do Juventude

Apesar de estar fora de casa, o Mirassol teve maior posse de bola nos 12 primeiros minutos. Em contra-ataque, Negueba conseguiu aproveitar falha da defesa e finalizou de frente para a área. A bola desviou em Daniel Giraldo e passou por cima do gol de Gustavo levando perigo. Por outro lado, o Jaconero fez valer o fator casa. Em cruzamento, Ênio domina dentro da área, dribla para o meio e acerta o canto de Muralha.

Os visitantes não se abateram com a desvantagem no placar e foram para cima do Juventude. Edson Carioca recebeu lançamento nas costas da linha defensiva, tentou o chute, mas a bola saiu por cima do gol de Gustavo. Pouco tempo depois, o Mirassol alcançou o empate depois de erro na saída de bola do adversário gaúcho. Iury Castilho é acionado dentro da área, encontra espaço e acerta a finalização no canto, Gustavo até toca na bola, mas não é o suficiente para evitar o empate.

O Juventude voltou a crescer na reta final. Taliari teve boa oportunidade, mas desperdiçou. Em seguida, a arbitragem assinalou posição irregular. Felipinho encontrou Ewerthon na segunda trave depois de cruzamento. O lateral-direito chuta cruzado e obriga Muralha a fazer uma difícil defesa. O goleiro, aliás, ainda contou com sorte, já que a bola saiu por cima do gol. Os donos da casa retomaram a bola no campo de ataque. Taliari recebeu passe de Ênio e serviu Batalla. Inclusive, a finalização de chapa do colombiano foi no ângulo, sem chances de intervenção de Muralha.

Mirassol reage no segundo tempo

Jogadores do Mirassol pediram pênalti no primeiro minuto da etapa complementar. Atletas do time paulista reclamam de toque na mão de Ewerthon, mas o VAR entendeu como lance normal. Pouco tempo depois, Ênio desperdiçou boa chance de ampliar a vantagem. O atacante do Juventude interceptou passe entre os zagueiros, mas chutou por cima do gol. Na sequência, Taliari também pecou ao finalizar em cima de Muralha. Os visitantes passaram por situação semelhante com Cristian, que não aproveitou oportunidade dentro da área.