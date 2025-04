Jornal espanhol destaca nova lesão de Neymar pelo Santos: ‘Situação médica dramática’

Reportagem do 'AS' destaca que sonho do atacante em voltar ao futebol europeu após o fim de contrato com o Peixe em 30 de junho parece distante / Crédito: Jogada 10

A nova lesão muscular de Neymar ganhou repercussão internacional. Na Espanha, o diário ‘AS’ publicou reportagem em que define como “situação dramática” a questão física do jogador, hoje no Santos. Sua ausência dos gramados deve chegar a até seis semanas. Foi a segunda lesão de Neymar desde seu retorno ao futebol brasileiro. Ao se machucar no decorrer do Campeonato Paulista, o craque afastado por 42 dias longe. Ao retornar diante do Atlético, no meio de semana, na Vila Belmiro, ele sofreu uma nova lesão.