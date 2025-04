Herói da vitória do Atlético, Cuello valoriza trabalho: ‘Um cara que se cobra muito’

Autor do gol da vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o Botafogo neste domingo (20), no Mineirão, o atacante Cuello fez questão de valorizar o seu trabalho dia a dia no clube. Afinal, ficou oito partidas sem marcar. O argentino, que não balançava a rede desde 5 de março, na goleada (4 a 1) sobre o Manaus pela Copa do Brasil, foi o responsável pelo primeiro triunfo do Galo neste Brasileirão-2025.

“Foi (um gol importante para a confiança). Sou um cara que se cobra muito. Eu tinha tido algumas chances, principalmente nos primeiros jogos. Mas isso é fruto de muito trabalho. Sempre fazemos as coisas certas, da melhor forma. Às vezes, não saem como queremos, mas sempre damos o máximo. No meu caso, acredito que todo o grupo também. Muito feliz, muito feliz pela vitória do time”, disse ele, em entrevista ao canal Premiere.