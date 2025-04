Francês ex-Arsenal é o novo reforço do Amazonas para a Série B

Em uma jogada ousada no mercado da bola, o Amazonas FC acertou a contratação do atacante Yaya Sanogo, ex-Arsenal e Toulouse. O francês de 32 anos chega para reforçar o setor ofensivo da Onça Pintada na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sanogo, revelado pelo Auxerre e com passagens por clubes da Europa, como Ajax e Crystal Palace, desembarca em Manaus como a principal aposta da diretoria para elevar o nível do elenco e brigar pelo acesso inédito à Série A. Ele estava livre no mercado desde que deixou o Urartu, da Armênia, no fim de 2023.