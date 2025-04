Fluminense x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Fluminense entrou no G4 do Brasileiro e almeja aumentar a sequência positiva como mandante. Embalado desde a chegada de Renato Gaúcho, o Tricolor mede forças neste domingo (20/4) com o Vitória, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada. O time de Salvador deixou a zona de rebaixamento na rodada anterior e tenta dar um salto na classificação. Dessa forma, a equipe carioca soma 9 pontos. O Leão da Barra, por sua vez, tem 4 pontos e entrou na rodada ocupando a 15ª colocação.

O jogão no Maraca terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura da campeã do Prêmio Aceesp de melhor mídia esportiva digital de 2023 começa a partir das 17h sob o comando de Diego Mazur.