Fluminense vence o Sport em plena Ilha do Retiro pelo Brasileirão Feminino A1

Com gols de Cotrim e Lelê, Guerreiras do Tricolor dominam equipe pernambucana e ficam com os três pontos mesmo longe do Rio

O Fluminense derrotou o Sport por 2 a 0, na tarde deste domingo (20), pela sexta rodada do Brasileirão Feminino A1. Em plena Ilha do Retiro, as Guerreiras dominaram as adversárias e ficaram com os três pontos, após os gols de Cotrim e Lelê. Com o triunfo, o Tricolor soma 11 pontos e assumiu a sexta posição na classificação.

Dessa forma, as comandada do técnico Hoffmann volta a campo na quarta-feira (23), para enfrentar o Flamengo, pela oitava e última rodada da Copa Rio Feminina. O confronto acontece em Moça Bonita, às 15h (de Brasília), com portões abertos para a torcida.