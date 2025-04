Diretor da Seleção cita técnicos brasileiros, mas avisa: a hora de um estrangeiro está chegando

O coordenador Rodrigo Caetano deu a entender que muito provavelmente o próximo treinador do Brasil será estrangeiro. Isso ocorreu em conversa com o ex-jogador e atual senador Romário e o narrador Galvão Bueno. O papo rolou antes do jogo entre Flamengo e Vasco neste sábado, 19/4, no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileiro,

“A prioridade é sempre da capacidade técnica do profissional e não somente do idioma ou da nacionalidade. A gente vai tentar fazer a melhor escolha. Ter um técnico do exterior mais cedo ou mais tarde isso ocorrerá”, disse Caetano sobre o sucessor de Dorival Junior, demitido do cargo após a data-Fifa.