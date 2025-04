Diretor da CBF coloca Roger Machado entre os avaliados para assumir Seleção

O bom trabalho à frente do Inter vem rendendo frutos para Roger Machado. Afinal, o nome do treinador entrou em pauta na CBF, que busca um treinador para o lugar de Dorival Júnior. A entidade avalia outros nomes do futebol brasileiro e do exterior.

Antes do clássico entre Vasco e Flamengo, no último sábado, no Maracanã, o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, citou o comandante do Inter entre os nomes pautados para assumir a Canarinho. O dirigente falou que brasileiros estão sendo estudados.