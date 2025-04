Corinthians analisa mercado para contratar um novo treinador

Dorival Júnior segue sendo o favorito da diretoria. No entanto, negociação com o treinador está paralisada no momento / Crédito: Jogada 10

O Corinthians segue em busca de um treinador após a demissão de Ramón Díaz. O executivo Fabinho Soldado lida a negociação com sigilo, tanto que não tem compartilhado informações com outros pares da diretoria para evitar vazamento das notícias. Dorival Júnior segue como o plano A da direção. No entanto, as tratativas estão paralisadas no momento. Afinal, o ex-treinador da Seleção Brasileira recebeu contato de uma pessoa próxima do presidente Augusto Melo e não por Fabinho Soldado, o que não caiu bem dentro do clube.