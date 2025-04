Com três ausências, Flamengo divulga lista de relacionados para Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Allan tem uma condição chamada traços falcêmicos, que requer cuidado para prática de atividade física em lugares com ar rarefeito, por conta da menor quantidade de oxigênio transportado no sangue que uma pessoa normal.

O problema não impede o jogador de praticar esportes. Porém, causa efeitos como hipertermia, desidratação, uma alteração regionalizada de oxigenação do sangue e acidose (desequilíbrio nos níveis de ácido no sangue). Na altitude, os efeitos são potencializados.

Na última Data Fifa, De la Cruz foi cortado do Uruguai antes do jogo contra a Bolívia em El Alto, situado a 4.090 metros acima do nível do mar. O volante sentiu efeitos e relatou mal-estar quando esteve na altitude.