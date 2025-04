Chelsea vira no fim sobre o Fulham e reassume o quinto lugar na Premier League

Com gols de George e Pedro Neto, Blues fazem 2 a 1 e voltam a figurar no seleto grupo que estaria classificado para a Champions

Agora, o Chelsea chega a 57 pontos e empata com Nottingham Forest e Aston Villa, levando a melhor nos critérios de desempate.. Já o Fulham está em nono, com 48.

O Chelsea reassumiu a quinta colocação da Premier League após derrotar o Fulham por 2 a 1, de virada, neste domingo (2o). Os Blues marcaram com George e Pedro Neto no fim da partida. Iwobi descontou para a equipe da casa no Craven Cottage.

Na próxima rodada, os dois times jogam no sábado (26). Enquanto o Chelsea recebe o Everton, em Stamford Bridge, às 8h30 (de Brasília), o Fulham visita o lanterna Southampton às 11h.

Em casa, o Fulham iniciou o jogo melhor e abriu o placar aos cinco minutos. Contudo, o gol do brasileiro Andreas Pereira acabou anulado por impedimento. O jogo seguiu parelho até os 20 minutos, quando o time da casa, de fato, tirou o zero do marcador. Iwobi recebeu de Sessegnon e marcou.

O Chelsea não fazia um bom jogo. Tinha problemas para criar suas chances e gerar perigo para o Fulham. No entanto, aos 11 do segundo tempo, Pedro Neto obrigou Leno a fazer linda defesa. Os Blues seguiram com maior volume de jogo e chegaram ao empate somente aos 38 minutos com George.