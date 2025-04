César Sampaio liga alerta após nova derrota do Santos

Após a derrota do Santos para o São Paulo por 2 a 1, o técnico interino César Sampaio admitiu que o quarto tropeço do Alvinegro no Brasileirão liga o alerta. Até aqui, vale lembrar, o Peixe tem três reveses, um empate e apenas uma vitória. Quatro pontos, portanto, o que deixa o Peixe na porta do Z4, mas ele ainda pode entrar lá no complemento da rodada.

“A preocupação faz um alerta, sim. É uma competição que não dá para esperar, tem que pontuar todo jogo. Ganhar em casa. Vamos trabalhar em cima disso. Isso que nos mostraram no segundo tempo é o que precisamos desde o início”, comentou César Sampaio.