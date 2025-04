Cano abre o placar, mas Fluminense cede empate ao Vitória pelo Brasileirão

Argento marca no primeiro tempo para o Tricolor de Laranjeiras, porém Lucas Braga deixa tudo igual para o Leão da Barra no Maracanã

O Fluminense tinha tudo para conquistar mais um triunfo pelo Campeonato Brasileiro, mas deixou pontos pelo caminho no Maracanã, no 1 a 1 com o Vitória. Afinal, Germán Cano abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas a equipe carioca não aumentou a vantagem e sofreu um gol no fim, Lucas Braga igualou o marcador. Assim, o Tricolor de Laranjeiras soma 10 pontos, na terceira colocação, dois atrás do líder Palmeiras. O Rubro-Negro está com 5 pontos, na 15ª posição.

Dessa forma, o próximo compromisso dos comandados do técnico Renato Gaúcho será pela Sul-Americana. Na quarta (23), às 19h (de Brasília), o time visita o Unión Española, no Bicentenário La Florida. Depois disso, o Tricolor terá seu primeiro clássico pelo Brasileirão, dia 26 (sábado), às 21h (de Brasília), contra o Botafogo no Nilton Santos.