Bragantino x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Duelo em Bragança Paulista envolvem times que mandaram bem na rodada do meio de semana do Brasileirão

Bragantino e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (20/4), às 20h30 (de Brasília), noNabizão, pela quinta rodada do campeonato. Estão na briga por uma vaga no G4 do Brasileirão, Com os mesmos sete pontos, o time mineiro entrou na rodada na quinta posição da tabela, enquanto o os donos da casa aparecem logo em seguida.

Este Bragantino x Cruzeiro conta com a transmissão da Voz do Esporte. O início da Jornada Esportiva começa bem antes, com um pré-jogo a partir das 19h (de Brasília), sob o comando e a narração de Cesar Tavares.