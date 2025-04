Botafogo passa pelo São Paulo e leva o título da Dallas Cup

Sub-19 do Mais Tradicional atropela o Tricolor nos Estados Unidos. Garotada mandou muito bem na terra do Tio Sam

Se a Páscoa do alvinegro teve um sabor de chocolate amargo por conta da derrota para o Atlético Mineiro por 1 a 0, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, a base fez bonito nos Estados Unidos. Neste domingo (20), os meninos do sub-19 do Mais Tradicional venceram o São Paulo por 3 a 0 e conquistaram a Dalla Cup, no Texas, no Toyota Stadium.

Kayke, logo aos três minutos, abriu o placar da final contra o Tricolor Paulista, com uma bela finalização por cobertura. O atacante, porém, sairia de campo lesionado.